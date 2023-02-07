Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три передачи Радулова помогли «Ак Барсу» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»

Три передачи Радулова помогли «Ак Барсу» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»
Комментарии

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Порядин с передачи Вячеслава Лещенко. Спустя полторы минуты преимущество хозяев удвоил Андрей Белозёров с передач Семёна Кизимова и Андрея Чивилёва. На исходе первой двадцатиминутки размочил счёт Дмитрий Кагарлицкий с передачи Александра Радулова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На второй минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Станислава Галиева. На шестой минуте периода вывел гостей вперёд Вячеслав Войнов с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова. Четвёртую шайбу гостей в матче забросил Дмитрий Юдин. На 14-й минуте счёт 4:3 сделал Вячеслав Лещенко с передачи Анселя Галимова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Порядин (Лещенко) – 10:38 (5x5)   2:0 Белозёров (Кизимов, Чивилёв) – 11:55 (5x5)   2:1 Кагарлицкий (А. Радулов) – 19:22 (5x4)   2:2 Шипачёв (А. Радулов, Галиев) – 41:16 (5x4)   2:3 Войнов (Шипачёв, А. Радулов) – 45:09 (5x4)   2:4 Юдин – 45:53 (5x5)   3:4 Лещенко (Галимов) – 53:56 (4x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023