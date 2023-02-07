Три передачи Радулова помогли «Ак Барсу» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Порядин с передачи Вячеслава Лещенко. Спустя полторы минуты преимущество хозяев удвоил Андрей Белозёров с передач Семёна Кизимова и Андрея Чивилёва. На исходе первой двадцатиминутки размочил счёт Дмитрий Кагарлицкий с передачи Александра Радулова.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На второй минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Вадим Шипачёв с передач Александра Радулова и Станислава Галиева. На шестой минуте периода вывел гостей вперёд Вячеслав Войнов с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова. Четвёртую шайбу гостей в матче забросил Дмитрий Юдин. На 14-й минуте счёт 4:3 сделал Вячеслав Лещенко с передачи Анселя Галимова.
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