Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль О'Делла помог московскому «Динамо» уверенно переиграть «Сочи» в домашнем матче

Дубль О'Делла помог московскому «Динамо» уверенно переиграть «Сочи» в домашнем матче
Комментарии

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Кудрявцев с передач Дмитрия Рашевского и Бреннана Менелла. На 12-й минуте периода удвоил преимущество хозяев Эрик О'Делл с передачи Артёма Волкова.

На четвёртой минуте второго периода третью шайбу «Динамо» забросил Эрик О'Делл с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила. В конце второго периода довёл счёт до крупного Александр Скоренов с передач Бреннана Менелла и Никиты Новикова.

На шестой минуте третьего периода размочил счёт Кирилл Петьков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кудрявцев (Рашевский, Менелл) – 04:14 (5x5)   2:0 О'Делл (Волков) – 11:27 (5x5)   3:0 О'Делл (Менелл, Уил) – 23:06 (4x3)   4:0 Скоренов (Менелл, Новиков) – 38:34 (5x5)   4:1 Петьков – 45:04 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023