Дубль О'Делла помог московскому «Динамо» уверенно переиграть «Сочи» в домашнем матче

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Кудрявцев с передач Дмитрия Рашевского и Бреннана Менелла. На 12-й минуте периода удвоил преимущество хозяев Эрик О'Делл с передачи Артёма Волкова.

На четвёртой минуте второго периода третью шайбу «Динамо» забросил Эрик О'Делл с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила. В конце второго периода довёл счёт до крупного Александр Скоренов с передач Бреннана Менелла и Никиты Новикова.

На шестой минуте третьего периода размочил счёт Кирилл Петьков.