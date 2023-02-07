Дубль О'Делла помог московскому «Динамо» уверенно переиграть «Сочи» в домашнем матче
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.
На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Кудрявцев с передач Дмитрия Рашевского и Бреннана Менелла. На 12-й минуте периода удвоил преимущество хозяев Эрик О'Делл с передачи Артёма Волкова.
На четвёртой минуте второго периода третью шайбу «Динамо» забросил Эрик О'Делл с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила. В конце второго периода довёл счёт до крупного Александр Скоренов с передач Бреннана Менелла и Никиты Новикова.
На шестой минуте третьего периода размочил счёт Кирилл Петьков.
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