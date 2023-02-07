«Спартак» потерпел пятое поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в гостях

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержали хозяева.
На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Кукштель с передач Ильи Талалуева и Максима Цыплакова.
На 13-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Седрик Пакетт с передачи Павла Варфоломеева. В конце второй двадцатиминутки вывел хозяев вперёд Ник Меркли.
В конце матча окончательный счёт установил Дмитрий Коробов, забросив в пустые ворота.
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минчане сыграют в гостях с челябинским «Трактором» 9 февраля в 17:00 мск. «Спартак» отправится в гости к «Сочи» также 9 февраля. Начало матча – в 19:30 мск.
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