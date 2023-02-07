«Плову в казане быть!» «Ак Барс» в забавном стиле отметил выход клуба в плей-офф

«Ак Барс» после волевой победы над «Нефтехимиком» обеспечил себе выход в плей-офф.
В телеграм-канале казанского клуба появился забавный коллаж, подписанный «Плову в казане быть!»
«Ак Барс» стал вторым участником плей-офф от Восточной конференции. Ранее сегодня новосибирская «Сибирь», уступив челябинскому «Трактору» по буллитам 4:5, стала первой командой от Востока в плей-офф.
Таким образом, стали известны 7 из 16 участников Кубка Гагарина – 2023:
Западная конференция: СКА, «Торпедо», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» Москва.
Восточная конференция: «Сибирь», «Ак Барс».
Напомним, в Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.
- 7 февраля 2023
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