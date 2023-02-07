«Куньлунь» стал вторым клубом, потерявшим шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Куньлунь Ред Стар», после того как минское «Динамо» одержало победу над «Спартаком» (2:1), стал вторым клубом, потерявшим шансы на выход в плей-офф, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее шансы на выход в плей-офф потерял «Сочи».

Пекинский клуб после 61 матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги одержал 21 победу при 40 поражениях. С 47 результативными баллами «Куньлунь» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, в Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Победу со счётом 3:2 одержали гости.