Тренер «Нефтехимика» объяснил упущенное преимущество в две шайбы в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог встречи с казанским «Ак Барсом» (3:4) и назвал причины упущенного преимущества в две шайбы.

«Проиграли большинство, пять на пять неплохо смотрелись, играли, вели в счёте. Соперник здорово реализовал большинство, забил три гола. К сожалению, проиграли. Понимаем важность оставшихся матчей, для попадания в плей-офф нам нужны очки. По игре к ребятам больших претензий нет – надо подтягивать дисциплину. Самоотдача и желание победить были огромные, но счёт не в нашу пользу.

Ведя в счёте в две шайбы, тем более играя дома, надо ждать ошибки соперника, ему надо отыгрываться. И ловить на контратаках – это называется мастерство, опыт», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

После поражения клуб из Нижнекамска занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе 61 очко.