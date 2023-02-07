Шалунов обошёл Вашичека и установил рекорд «Локомотива» по голам в регулярке

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Амуром» и установил новый рекорд клуба по голам в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Предыдущее достижение принадлежало Йозефу Вашичеку (24 шайбы в сезоне-2010/2011).
В текущем сезоне Шалунов набрал 36 (25+11) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл 535 матчей, в которых забросил 163 шайбы и отдал 132 результативные передачи, набрав в общей сложности 295 очков.
Напомним, в Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 7 февраля 2023
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