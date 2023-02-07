О'Делл: чувствую себя отлично, на все сто процентов. Нужно сохранить такую же форму дальше

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл подвёл итог встречи с «Сочи» (4:1) и рассказал о своей форме.

«Мы сыграли хороший матч. У нас было много моментов, но вратарь соперника совершил несколько хороших сейвов. Наш, в свою очередь, также здорово себя показал. Конечно, нам повезло в некоторых ситуациях, но в общем команда сыграла хорошо.

Ничего принципиального в матчах с ХК «Сочи» у меня нет. Готовлюсь к ним так же, как и к остальным играм. «Леопарды» хорошо сегодня выглядели, игра с ними для нас получилась трудной.

Как оценю свою форму после травмы? Чувствую себя отлично, на все сто процентов. Нужно сохранить такую же форму дальше», – передаёт слова О'Делла корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

О'Делл в матче с «Сочи» оформил дубль. В текущем сезоне 32-летний канадец провёл 32 матча и набрал 30 (15+15) очков.