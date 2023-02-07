Тренер «Амура»: в первом периоде с «Локомотивом» уснули, у нас же в Хабаровске уже ночь

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2 ОТ).

«В первом периоде мы просыпались. Или уснули, а потом проснулись, у нас же в Хабаровске уже ночь. Во втором и третьем периодах мне очень понравилась наша команда, к сожалению, семь секунд не дотерпели до серии бросков, ошибка привела к поражению. Но по самоотдаче и движению второй и третий период мы провели хорошо, я бы хотел похвалить свою команду.

Потеряли мы или приобрели очко? Нам каждое очко на вес золота, ведь мы боремся за восьмёрку», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» после поражения набрал 64 очка и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.