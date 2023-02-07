Форвард «Салавата» Хмелевски — о своих голах в овертаймах: я не боюсь больших моментов

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал итоги победного матча с ЦСКА (2:1 ОТ).

«Большая победа для нас. Два поражения, для нас это было нехорошо. Мы хорошо вышли и выстояли. Мы знали, что ЦСКА — одна из самых сильных команд в лиге. Конечно, мы пропустили, но мы хорошая команда, у нас есть достаточно класса, чтобы выигрывать игры.

Насколько готовились к тому, что соперник будет снимать в овертайме вратаря? Да, я знаю, что они тоже любят снимать вратаря. Мы ожидали это от них. Я пошёл на добивание, вот и всё.

Мои голы в овертаймах? Я не боюсь больших моментов, хочу помочь своей команде. Нужно было воспользоваться шансом в овертайме, и я им воспользовался», — цитирует Хмелевски официальный сайт «Салавата Юлаева».

Отметим, что Хмелевски забросил свои три из последних четырёх шайб в дополнительное время.