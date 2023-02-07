Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: до нас молодые хоккеисты с трудом доезжают

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу в матче с «Торпедо» (3:1) и рассказал, что его клубу не хватает креативных и молодых игроков.
«Нам тяжело выигрывать в основное время. Хоккеисты бьются, сражаются и выцарапывают эти очки. У нас весь сезон такой — шайба в шайбу. Либор Шулак играет, как сегодня, на протяжении всего сезона. Поэтому он и капитан. Перехваливать его не собираюсь, выигрывает и проигрывает всегда вся команда.
Конечно, мы не отказались бы ещё от креативных и молодых игроков. Но до нас молодые хоккеисты с трудом доезжают. Сейчас в «Торпедо» играет Кирилл Стеклов — изначально он к нам ехал, а приземлился в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород чуть поближе к Москве, чем Владивосток», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.
«Адмирал» 9 февраля в 19:30 мск встретится в гостях с «Нефтехимиком».
- 7 февраля 2023
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