Названа общая сумма долга Робина Ленера после подачи заявления о банкротстве

Шведский вратарь «Вегаса» Робин Ленер и его супруга в середине прошлого месяца подали заявление о банкротстве. Однако, как сообщает The Athletic, на данный момент общая сумма задолженности кредиторам составила $ 27,3 млн.



Отмечается, что 31-летний голкипер задолжал различным кредиторам следующие суммы: $ 4,75 млн – Aliya Growth Fund LLC; $ 2,8 млн – Deutsche Bank Luxembourg; $ 2,78 млн – South River Capital; $ 3,9 млн – Eclipse Service, Inc.; $ 1,5 млн – Taurus LLC.



В документах также числится компания RL Exotics LLC, в которой Ленер упоминается в качестве владельца. Настоящая компания, представляющая собой действующий бизнес с тремя сотрудниками, управляет фермой по выращиванию рептилий. Основные расходы приходятся на содержание и кормление рептилий.

Действующий контракт вратаря, пропускающего текущий сезон Национальной хоккейной лиги из-за перенесённой операции на бедре, рассчитан до конца сезона-2024/2025. В среднем за сезон Ленер получает около $ 5 млн.

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