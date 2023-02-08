Илья Сорокин единолично вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по матчам «на ноль»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 31 сейв, оформив второй шат-аут подряд и пятый в нынешнем сезоне. Всего же 27-летний голкипер «островитян» в 15-й раз за карьеру в клубе и лиге оставил ворота в неприкосновенности, что является четвёртым результатом в истории «Айлендерс». Россиянин единолично вышел на четвёртое место в истории клуба по матчам «на ноль», превзойдя показатель Томми Сало.
Первое место занимает Гленн Рёш (25), следом располагаются Билли Смит (22) и Рик ДиПьетро (16).
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