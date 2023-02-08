Кросби вышел на 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей, благодаря чему вышел на 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Канадский форвард достиг отметки в 929 ассистов за карьеру в НХЛ, что является повторением результата Ларри Мёрфи. Следующей целью для Сидни служит показатель Эла Маккинниса (934).
В предыдущем матче Кросби набрал 1468-е очко в НХЛ обошёл в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги Стэна Микиту, который имеет в своём активе 1467 очков. Сейчас на счету Кросби 1470 баллов, и в этом списке он находится на 15-м месте
- 8 февраля 2023
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:13
-
06:00
-
05:48
-
04:44
-
01:20
-
00:21
- 7 февраля 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
21:55
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:33