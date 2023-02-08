Кросби вышел на 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей, благодаря чему вышел на 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Канадский форвард достиг отметки в 929 ассистов за карьеру в НХЛ, что является повторением результата Ларри Мёрфи. Следующей целью для Сидни служит показатель Эла Маккинниса (934).

В предыдущем матче Кросби набрал 1468-е очко в НХЛ обошёл в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги Стэна Микиту, который имеет в своём активе 1467 очков. Сейчас на счету Кросби 1470 баллов, и в этом списке он находится на 15-м месте