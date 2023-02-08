Евгений Малкин вошёл в топ-50 ассистентов в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Питтсбурга» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин, который благодаря этому вошёл в топ-50 ассистентов в истории НХЛ. 36-летний форвард достиг отметки в 735 голевых передач за карьеру в лиге, превзойдя показатель Берни Николлса (734). Теперь Евгений располагается на 50-м месте, и следующей целью для него является результат Райана Гецлафа (737).
Примечательно, что в этом же матче его многолетний партнёр по клубу Сидни Кросби вышел на 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.
- 8 февраля 2023
-
07:25
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:13
-
06:00
-
05:48
-
04:44
-
01:20
-
00:21
- 7 февраля 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
21:55
-
21:50
-
21:49
-
21:46