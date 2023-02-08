Евгений Малкин вошёл в топ-50 ассистентов в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Питтсбурга» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин, который благодаря этому вошёл в топ-50 ассистентов в истории НХЛ. 36-летний форвард достиг отметки в 735 голевых передач за карьеру в лиге, превзойдя показатель Берни Николлса (734). Теперь Евгений располагается на 50-м месте, и следующей целью для него является результат Райана Гецлафа (737).

Примечательно, что в этом же матче его многолетний партнёр по клубу Сидни Кросби вышел на 17-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.