Малкин опередил Марло в списке лучших бомбардиров НХЛ, выйдя на 51-е место в истории лиги

В сегодняшнем матче с «Колорадо» российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и набрал 1198-е очко, опередив, таким образом, Патрика Марло (1197) и выйдя на единоличное 51-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Два результативных действия отделяют россиянина от красивой отметки в 1200 очков и показателя Дино Сисарелли, который сейчас и замыкает топ-50 бомбардиров.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В текущем сезоне НХЛ на счету Малкина 52 (19+33) очка в 50 матчах.