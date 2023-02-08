Хорват забил первый гол за «Айлендерс» после обмена и подписания контракта
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват отметился первым голом за новый клуб после обмена из «Ванкувера» и подписания восьмилетнего контракта с «островитянами». Канадец сделал это во втором матче за новый клуб. Хорват получил отличную передачу от Мэтью Барзала и в касание бросил под перекладину. Партнёры горячо поздравили нападающего с этим достижением.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 56 (33+23) очков в 52 матчах.
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