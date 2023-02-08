Видео лучших спасений российского вратаря «Айлендерс» Сорокина в матче с «Сиэтлом»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 31 сейв, оформив второй шат-аут подряд и пятый в нынешнем сезоне. Всего в карьере россиянина этот сухой матч стал 15-м в 113 матчах в НХЛ.

Представляем видео лучших спасений Сорокина в прошедшем матче с «Сиэтлом». Два наиболее ярких сейва россиянин совершил, когда гости играли в большинстве в середине второго периода.

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По скорости достижения 15 шат-аутов Сорокин занимает пятое место в истории лиги с 1943 года, когда эта статистика начала вестись. Также россиянин вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по шат-аутам, уступая Дипьетро лишь один сухой матч.