Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ по итогам игрового дня определила трёх лучших игроков.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был признан второй звездой игрового дня. В матче с «Сиэтлом» (4:0) россиянин совершил 31 сейв, оформив второй шат-аут подряд и пятый в нынешнем сезоне. Этот сухой матч стал для россиянина 15-м в карьере за 113 матчей в НХЛ. По скорости достижения 15 шат-аутов Сорокин занимает пятое место в истории лиги с 1943 года, когда эта статистика начала вестись.
Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер, набравший три очка (2+1) в матче с «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ), в том числе став автором победного гола. Гости одержали волевую победу, отыгравшись со счёта 1:3.
Третья звезда — вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит, отразивший 41 бросок в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ).
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