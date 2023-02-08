Пресс-служба НХЛ поздравила Леброна Джеймса с рекордом НБА по набранным очкам

Сегодня, 8 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:130. В этой встрече лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом был побит рекорд легенды лиги Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в регулярных сезонах, который держался с 1984 года. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков. Леброн в матче с «Тандер» набрал 38 очков и довёл свою результативность до 38 390 очков в НБА.

Пресс-служба НХЛ поздравила баскетболиста с этим достижением, выложив фото Джеймса в джерси «Питтсбург Пингвинз».

Фото: аккаунт НХЛ в соцсети

В сегодняшнем матче «Питтсбург» — «Колорадо» победу одержали «пингвины» со счётом 2:1 в овертайме.