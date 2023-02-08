Пресс-служба НХЛ поздравила Леброна Джеймса с рекордом НБА по набранным очкам

Сегодня, 8 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:130. В этой встрече лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом был побит рекорд легенды лиги Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в регулярных сезонах, который держался с 1984 года. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков. Леброн в матче с «Тандер» набрал 38 очков и довёл свою результативность до 38 390 очков в НБА.
Пресс-служба НХЛ поздравила баскетболиста с этим достижением, выложив фото Джеймса в джерси «Питтсбург Пингвинз».
Фото: аккаунт НХЛ в соцсети
В сегодняшнем матче «Питтсбург» — «Колорадо» победу одержали «пингвины» со счётом 2:1 в овертайме.
- 8 февраля 2023
-
10:10
-
09:48
-
09:27
-
09:04
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
07:25
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:13
-
06:00
-
05:48
-
04:44
-
01:20
-
00:21
- 7 февраля 2023
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:29
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:28
-
22:25