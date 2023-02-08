«Он очень спокойный, его ничего не может смутить». Барзал — об игре Сорокина с «Сиэтлом»

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал восхищён спокойствием российского вратаря «островитян» Ильи Сорокина в матче с «Сиэтлом» (4:0). Россиянин совершил 31 сейв, оформив второй шат-аут подряд и пятый в нынешнем сезоне.

«Илья выглядит очень спокойным и расслабленным в воротах. Кажется, что его ничего не может смутить», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.

Этот сухой матч стал для россиянина 15-м в карьере за 113 игр в НХЛ. По скорости достижения 15 шат-аутов Сорокин занимает пятое место в истории лиги с 1943 года, когда эта статистика начала вестись. Также Сорокин вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по шат-аутам, уступая Дипьетро лишь один сухой матч.