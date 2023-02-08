Щитов: не думаю, что «Торпедо» будет мальчиками для битья в плей-офф КХЛ и сразу вылетит

Хоккейный эксперт Никита Щитов считает, что «Торпедо» поменяет свой стиль игры в плей-офф КХЛ и станет играть более строго в обороне, за счёт чего пройдёт минимум один раунд.
«Никто не думал, что «Торпедо» так хорошо проведёт регулярку, команда играет в комбинационный хоккей и практически без силовых приёмов. Думаю, что тренерский штаб «Торпедо» идёт по чёткому сценарию: в регулярке они играют комбинационно, а в плей-офф кардинально перестроятся. Ларионов — очень умный человек, для него нет секретов в хоккее. У него есть свои заготовки на плей-офф, и «Торпедо» будет играть строже, в том числе в обороне. Вся лига должна следить за ними. Поэтому не думаю, что «Торпедо» будет мальчиками для битья и сразу вылетит.
Думаю, что первый раунд «Торпедо» пройдёт. Дальше надо смотреть, кто будет их соперником. Если ЦСКА или СКА, то будет тяжело — это команды с большим опытом и длинной скамейкой. Если московское «Динамо» или «Локомотив», то «Торпедо» сможет сыграть на равных и даже победить», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
На данный момент «Торпедо» с 82 очками занимает четвёртое место в Западной конференции, гарантировав себе участие в матчах на вылет. Напомним, тренеры Игорь Ларионов и Михаил Васильев пропустят встречу с «Северсталью» из-за состояния здоровья.
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