Словацкий голкипер «Барыса»: Гашек критикует Россию, потому что хочет в парламент

Словацкий вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек считает, что Доминик Гашек делает громкие заявления, чтобы стать членом чешского парламента. Чех неоднократно высказывался против выступления российских хоккеистов в НХЛ и всячески ругал руководство лиги.

«Я газеты, журналы и интернет не читаю. Реально не читаю. Телевизор не смотрю – только Netflix (смеётся). Поэтому не знаю, какие там настроения. Но друзья, которые мне написали… Только один из ста спросил: «Гуда, почему ты едешь в Россию или Казахстан, просто в КХЛ играть?» Но и он, и остальные в итоге поблагодарили за игру в «Спарте» и пожелали удачи в сезоне. Лично мне никто ничего плохого не сказал.

Высказывания Доминика Гашека? Слышал об этом, да. Но это всё политика. Думаю, он просто хочет в парламент. Так что это всё – другая история. Все его выступления – это попытка сделать политическую карьеру? Да, да. Но, знаете, я не политик. Я задал сам себе вопрос: «Изменит ли что-то то, что Гудачек играет в КХЛ?» Я просто играю в хоккей. Посмотрите, сколько болельщиков было на нашем матче с «Динамо». Все пришли, все радуются.

Это просто шоу для всех. Которое нужно, потому что я понимаю: жизнь тяжёлая началась для всех. И в России, и у нас в Европе, где все цены повысились. Мы играем для людей, которые приходят на хоккей и наслаждаются игрой. Это всё, что мы можем сделать», – цитируют Гудачека «Известия».

Ранее Гашек возмутился участием в Матче звёзд НХЛ сына Овечкина и присутствием в жюри одного из конкурсов белорусской теннисистки Виктории Азаренко.