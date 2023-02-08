Верба и Лалонд дисквалифицированы на один матч за драку

В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторные драки в сезоне одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф получают защитник минского «Динамо» Шон Лалонд и нападающий «Спартака» Марк Верба. В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, «наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф».
Напомним, хоккеисты схлестнулись в кулачном бою на первых минутах матча минского «Динамо» со «Спартаком» (3:1). Победу в бою одержал более габаритный канадец. Для Лалонда это уже третья автоматическая дисквалификация за драку.
Верба в текущем сезоне провёл за «Спартак» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-1».
Шон Лалонд в 46 матчах регулярного сезона КХЛ за минчан забросил одну шайбу и отдал 13 результативных передач.
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