Как сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, сотрудники силовых структур сыграют в первом матче на новой ледовой арене в Новосибирске 21 февраля. Сообщается, что матч пройдёт со зрителями.
«Сейчас осуществляется пусконаладка всего оборудования на объекте, включая спортивное оборудование, чтобы 21 февраля провести первый тестовый матч. У нас заявлены команды силовых структур», – цитирует министра ТАСС.
Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесён из России в Канаду. Дворец спорта включает тренировочную и основную арену на 10,5 тыс. зрителей. Эта арена должна стать основной для хоккейной команды «Сибирь». Самый крупный в Сибирском федеральном округе спорткомплекс будет носить название «Сибирь-Арена». Ледовая арена введена в эксплуатацию.
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