Главный тренер минского «Динамо»: драки отличают хоккей от других видов спорта

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:1) и выразил своё отношение к дракам в хоккее. В первом периоде матча подрались Шон Лалонд и Марк Верба.

«Как и ожидал, игра получилось упорной. «Спартак» играл с полной самоотдачей, быстро и жёстко. В первом периоде мы допустили ошибку и этим воспользовался соперник. Мы продолжали играть правильно, часто бросали. В перерыве отмечали, что надо контролировать шайбу не по периметру, а в центре. Так и забросили две шайбы. В третьем периоде сделали несколько тактических изменений, не сбавляли обороты. Играли в силовой и быстрый хоккей. Не дали сопернику создавать много голевых моментов. Колосов провёл отличный матч, часто выручал.

Как отношусь к дракам? Дракам есть место в хоккее. Это игра с обилием силовой борьбы. Иногда эмоции захлёстывают, иногда соперник заходит за грань дозволенного, на что необходимо отвечать. Драки в хоккее — это то, что отличает его от других видов спорта. Поэтому я считаю, что они должны оставаться», — цитирует тренера пресс-служба минского клуба.

Лалонд и Верба по итогам матча получили автоматические одноматчевые дисквалификации от дисциплинарного комитета КХЛ.