«С ребятами расставался со слезами». Кравец вспомнил переход лидеров «Витязя» в СКА

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец вспомнил времена работы в подмосковном «Витязе». В середине сезона-2019/2020 лидеры клуба перешли в питерский СКА. После первых 13 матчей чемпионата «Витязь» лидировал в КХЛ.

«Коллектив был очень хороший, и всё сложилось. Игроки, вратарь, тренерский штаб. В «Витязе» тогда собрались ребята, которые умели играть. И иностранцы, и русские, очень большую роль играл Александр Сёмин. Но вот эти изменения в составе… Говорят, что незаменимых нет, но на самом деле такие есть. Когда в середине сезона меняются и сочетания ударных троек, и основной вратарь, перестроиться сложно. Самое плохое, что это ещё и психологически влияет негативно на всех остальных.

Как расстались? Если честно, практически со слезами. Когда с ребятами такие отношения, очень тяжело расставаться. Ты понимаешь, что теряешь близких людей, которые тебе в семье очень помогали. Связано ли с их уходом то, что команда развалилась? Только с этим. И вратарь Саша Самонов, и Артём Швец-Роговой, и Миро Аалтонен, которые перешли в СКА, играли огромную роль в нашей команде», — цитирует Кравца официальный сайт КХЛ.

Напомним, сезон-2019/2020 КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. КХЛ приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.