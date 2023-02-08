Агент Шалунова рассказал об отношении игрока к критике в прошлом сезоне

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Локомотива» Максима Шалунова, прокомментировал новое достижение форварда ярославцев и рассказал об отношении игрока к критике в прошлом сезоне. Нападающий забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Амуром» (2:1 ОТ) и установил новый рекорд клуба по голам в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ.

«Думаю, это достижение не только Максима, но и клуба. Для него это особенно важно потому, что прошлый год не сложился из-за травм. Получился скомканный сезон, не совсем удачный. Сейчас он пытается вернуться на свой уровень. Надеюсь, что на 25 голах Максим не остановится, хотелось бы видеть его в тройке лучших снайперов. У него ещё есть время, чтобы пополнить свой багаж.



Как он переживал критику со стороны болельщиков и журналистов в прошлом сезоне? Дело не в том, что его кто-то критиковал, Максим – такой человек, который очень требовательно относится к себе. В первую очередь он сам спрашивал с себя. То, что болельщики нагнетали, было дополнительно. Но не все знают ситуацию. Столько травм, были объективные причины. Максим Шалунов – это человек, который всегда пытается работать на максимуме, как летом, так и в сезоне. В его профессионализме сомнений нет.



Такой успех в этом сезоне связан с тем, что «Локомотив» – это подходящая для него команда? Ему комфортно играть в «Локомотиве» – хорошие партнёры, тренер доверяет. Это имеет большое значение», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Шалунов набрал 36 (25+11) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл 535 матчей, в которых забросил 163 шайбы и отдал 132 результативные передачи, набрав в общей сложности 295 очков.