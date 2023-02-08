Защитник «Сибири» Мёрфи оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором»

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором» (4:5 Б), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Тревора Мёрфи наказание по п. 1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении cудьи), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.

Мёрфи дважды в одном эпизоде в середине первого периода сбил главного судью с ног.

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27-летний канадский защитник провёл в текущем сезоне 56 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «+1» и 68 минутами штрафа.