Защитник «Сибири» Мёрфи оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором»
Поделиться
Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи оштрафован за толчок судьи в матче с «Трактором» (4:5 Б), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Тревора Мёрфи наказание по п. 1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении cудьи), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.
Мёрфи дважды в одном эпизоде в середине первого периода сбил главного судью с ног.
27-летний канадский защитник провёл в текущем сезоне 56 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «+1» и 68 минутами штрафа.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
15:41
-
15:14
-
14:42
-
14:17
-
13:56
-
13:26
-
13:07
-
12:34
-
12:10
-
11:46
-
11:21
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:27
-
09:04
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
07:25
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:13
-
06:00
-
05:48
-
04:44
-
01:20
Партнерский контент