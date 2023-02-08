Гретцки занял 1-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic, Овечкин — 6-й

Уэйн Гретцки занял первое место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic. Имена номинантов назывались в обратном порядке.

Гретцки установил 61 рекорд Национальной хоккейной лиги и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы НХЛ (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона).

Марио Лемье стал вторым в списке лучших игроков в истории НХЛ. Он провёл 17 сезонов в НХЛ и записал на свой счёт 1723 (690+1033) балла в 915 матчах в регулярных чемпионатах.

На третьем месте в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic — Бобби Орр. Он провёл 12 сезонов в лиге и набрал 915 (270+645) очков в 657 матчах регулярки.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал четвёртым.