Гретцки занял 1-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic, Овечкин — 6-й

Уэйн Гретцки занял первое место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic. Имена номинантов назывались в обратном порядке.
Гретцки установил 61 рекорд Национальной хоккейной лиги и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы НХЛ (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона).
Марио Лемье стал вторым в списке лучших игроков в истории НХЛ. Он провёл 17 сезонов в НХЛ и записал на свой счёт 1723 (690+1033) балла в 915 матчах в регулярных чемпионатах.
На третьем месте в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic — Бобби Орр. Он провёл 12 сезонов в лиге и набрал 915 (270+645) очков в 657 матчах регулярки.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал четвёртым.
- 8 февраля 2023
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