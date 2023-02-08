Защитник «Салавата» Панин обновил собственный рекорд результативности в регулярках КХЛ
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин отметился заброшенной шайбой в матче с ЦСКА (2:1 ОТ).
В середине первого периода он открыл счёт после передачи Артёма Пименова. Для капитана уфимской команды этот гол стал пятым в сезоне. Всего же на счету хоккеиста теперь 13 (5+8) очков в 49 матчах.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Панин обновил собственный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. До этого он набирал 12 очков в сезонах-2008/2009 и 2011/2012, когда играл в «Ак Барсе».
Уфимский клуб после победы набрал 71 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Салават» сыграет дома с «Куньлунем».
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