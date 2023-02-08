The Hockey News: переезд в «Сочи» стал огромным счастьем для Мичкова

Североамериканский портал The Hockey News оценил игру нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова.

«Переезд в «Сочи» стал огромным счастьем для Мичкова. Проблема заключалась в том, что стиль игры Мичкова был неподходящим для НХЛ, поскольку он пытался бросить вызов сразу трём игрокам.

В «Сочи» он начал играть в хоккей по системе. Мичков более последовательно использует своих товарищей по команде — это черта, в которой он всегда был превосходен, но он редко этим пользовался до своего переезда в «Сочи». Мичков может не попасть в первую пятёрку драфта по разным причинам, как уважительным, так и преувеличенным (проблемы с контрактом), но он вполне может попасть и в тройку лучших талантов», — сказано в статье.