Серебряный призёр Паралимпийских игр 2014 следж-хоккеист Шихов дисквалифицирован за допинг

Серебряный призёр Паралимпийских игр 2014 следж-хоккеист Константин Шихов дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг, сообщает Inside the Games.

Сообщается, что Шихов по ошибке принял лекарство жены. У него был выявлен положительный результат на хлорталидон, который входит в категорию диуретиков и маскирующих средств, запрещённых без исключения для терапевтического использования.

В январе 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что Шихов совершил нарушение антидопинговых правил, но пришло к выводу, что выговора будет достаточно.

В марте прошлого года Международный паралимпийский комитет подал апелляцию на решение РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Комитет заявил, что со стороны РУСАДА было неправильно «только объявить выговор без наложения периода дисквалификации и потребовал от CAS заменить санкцию на другую, соразмерную степени вины спортсмена за нарушение».

CAS пришёл к выводу, что Шихов «не предпринял разумных шагов», чтобы убедиться, что он принимает правильное лекарство и отстранил спортсмена до 2 июня 2024 года.

Шихов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.