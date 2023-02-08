В Новокузнецке после капремонта открыли «Арену Кузнецких металлургов»

8 февраля в Новокузнецке после капитального ремонта открыли «Арену Кузнецких металлургов», сообщает a42.ru.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, открывая обновлённый спорткомплекс, отметил, что арену отремонтировали по всем стандартам КХЛ — и теперь здесь можно готовить спортсменов и проводить соревнования высочайшего уровня.

«Это важнейший спортивный объект для всех жителей южной агломерации Кузбасса. Он станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии», здесь будет тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург». И главное — в «Арене Кузнецких Металлургов» смогут заниматься спортом кузбассовцы», — заявил Цивилёв.

Обновлённый спорткомплекс вмещает около 7000 зрителей. В матче открытия приняли участие представители Ночной хоккейной лиги Кузбасса и команда «Легенды хоккея» в составе Вячеслава Фетисова, Александра Якушева, Алексея Морозова и других звёзд.

Напомним, в конце января 2023 года стало известно, что новокузнецкий «Металлург» из-за игр «Дети Азии» проведёт матчи плей-офф ВХЛ в Чехове.