В Новокузнецке после капремонта открыли «Арену Кузнецких металлургов»

8 февраля в Новокузнецке после капитального ремонта открыли «Арену Кузнецких металлургов», сообщает a42.ru.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, открывая обновлённый спорткомплекс, отметил, что арену отремонтировали по всем стандартам КХЛ — и теперь здесь можно готовить спортсменов и проводить соревнования высочайшего уровня.
«Это важнейший спортивный объект для всех жителей южной агломерации Кузбасса. Он станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии», здесь будет тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург». И главное — в «Арене Кузнецких Металлургов» смогут заниматься спортом кузбассовцы», — заявил Цивилёв.
Обновлённый спорткомплекс вмещает около 7000 зрителей. В матче открытия приняли участие представители Ночной хоккейной лиги Кузбасса и команда «Легенды хоккея» в составе Вячеслава Фетисова, Александра Якушева, Алексея Морозова и других звёзд.
Напомним, в конце января 2023 года стало известно, что новокузнецкий «Металлург» из-за игр «Дети Азии» проведёт матчи плей-офф ВХЛ в Чехове.
- 8 февраля 2023
-
19:11
-
18:50
-
18:33
-
18:24
-
18:13
-
17:53
-
17:38
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
15:41
-
15:14
-
14:42
-
14:17
-
13:56
-
13:26
-
13:07
-
12:34
-
12:10
-
11:46
-
11:21
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:27
-
09:04
-
08:39
-
08:26
-
08:16
-
07:25
-
07:10