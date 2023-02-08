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The Athletic: Тарасенко интересно продолжить карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс»

The Athletic: Тарасенко интересно продолжить карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Североамериканское издание The Athletic со ссылкой на источники, близкие к нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко заявляет, что хоккеист был бы рад обмену в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Договор Тарасенко с «блюзменами» с зарплатой 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/2023. Нападающий в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-18».

Тарасенко за свою заокеанскую карьеру провёл 644 матча, в которых забросил 262 шайбы и отдал 291 результативную передачу. В 2019 году в составе «Сент-Луиса» Владимир стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Тарасенко в преддверии Матча звёзд НХЛ высказался о своём будущем в команде.

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