Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал о штрафах и зарплатах судей в лиге

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о штрафах и зарплатах судей в лиге.

«Раньше судьям платили за матчи. Мы перешли на контракты. Сначала было 80 на 20, где первая цифра – гарантированная часть, вторая – бонусная, из которой арбитры выплачивают штрафы. Сейчас – 70 на 30. Это касается регулярного чемпионата. За каждый матч плей-офф идёт отдельная оплата.

Каковы размеры штрафов? От 1,5 до 10% годового контракта. В зависимости от того, насколько грубая ошибка, какая она по счёту. Отмечу, что раньше были предупреждения. Теперь их нет. Сразу штрафы. А деньги можно потерять, даже не выходя на лёд. Как это? Во время предсезонных тестов. Не сдал один – штраф. Если два – с таким судьёй контракт не подписываем. Поэтому все приезжают готовыми. Хотя единичный случай не сдачи одного теста был.

В КХЛ единая «тарифная сетка»? Нет. Судьи зарабатывают в зависимости от опыта и, главное, на основании того, как отсудили плей-офф прошлого сезона. Если дошёл до финала – один контракт. До полуфинала – другой. Попал в плей-офф – третий, не попал – четвёртый.



В КХЛ у всех судей есть шансы расти и зарабатывать. Просто кто-то их использует, а кто-то нет. Хотите пример? По итогам прошлого сезона «Золотой свисток» получил Сергей Беляев. Если бы мне 7-8 лет назад сказали, что он станет лучшим, я бы не поверил. Но человек работал над собой, прибавлял, «цеплялся» за шансы и вырос», — цитирует Анисимова сайт КХЛ.