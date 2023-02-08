Игрок МХК «Алмаз» забил в формате «3х5», а позже — в свои ворота на отложенном штрафе

В эти минуты на малой спортивной арене «Лужники» (Москва) проходит матч регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги. МХК «Спартак» принимает на своём льду МХК «Алмаз». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте встречи нападающий «Алмаза» Всеволод Никитин забросил шайбу в меньшинстве в формате «3х5». Он убежал «один в ноль» и переиграл голкипера хозяев Егора Корзина.
В конце второго периода на отложенном штрафе «Спартака» Никитин отдавал передачу на синюю линию, но его партнёр по команде не смог принять шайбу и она зашла в пустые ворота «Алмаза».
МХК «Спартак» после 45 матчей набрал 54 очка и занимает пятое место в золотом дивизионе Западной конференции. МХК «Алмаз» с 42 результативными баллами располагается на восьмом месте в золотом дивизионе Запада.
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