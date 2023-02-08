Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок МХК «Алмаз» забил в формате «3х5», а позже — в свои ворота на отложенном штрафе

Игрок МХК «Алмаз» забил в формате «3х5», а позже — в свои ворота на отложенном штрафе
Комментарии

В эти минуты на малой спортивной арене «Лужники» (Москва) проходит матч регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги. МХК «Спартак» принимает на своём льду МХК «Алмаз». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте встречи нападающий «Алмаза» Всеволод Никитин забросил шайбу в меньшинстве в формате «3х5». Он убежал «один в ноль» и переиграл голкипера хозяев Егора Корзина.

В конце второго периода на отложенном штрафе «Спартака» Никитин отдавал передачу на синюю линию, но его партнёр по команде не смог принять шайбу и она зашла в пустые ворота «Алмаза».

МХК «Спартак» после 45 матчей набрал 54 очка и занимает пятое место в золотом дивизионе Западной конференции. МХК «Алмаз» с 42 результативными баллами располагается на восьмом месте в золотом дивизионе Запада.

Новость по теме
В МХЛ оформили самый быстрый дубль в истории лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023