Кравец — о молодых хоккеистах: парни сами должны заботится о своём будущем

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о периоде перехода молодых игроков во взрослый хоккей.
«Что нужно сделать, чтобы игроки не пропадали при переходе из МХЛ во взрослый хоккей? В первую очередь парни сами должны заботится о своём будущем. Тепличных условий для игроков создавать не надо. Вертикаль – это как школа. Сперва ты учишься, получаешь какие-то знания. Для того чтобы попасть в условный «техникум», команду ВХЛ, или в «институт», КХЛ, то нужно сдать экзамен. Иначе никак. Вертикаль не для того, чтобы люди просто пачками переходили из одной команды в другую. Нужно доказывать в МХЛ, что ты готов играть в ВХЛ. А в ВХЛ надо доказать, что ты способен играть на более высоком уровне. Тогда толк будет.
А если ты забил в МХЛ сто голов, перешёл в ВХЛ и считаешь, что тут вся команда должна на тебя играть, а ты будешь стоять на месте и голы забивать, так ничего не получится. Нужно работать и доказывать, что ты перерос МХЛ, а потом и ВХЛ. Тогда получишь шанс попасть в КХЛ», — цитирует Кравеца сайт КХЛ.
Ранее Кравец вспомнил времена работы в подмосковном «Витязе».
- 8 февраля 2023
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