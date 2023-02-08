Маккиннон — о Кросби: то, как он думает об игре — это не скопировать
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал о том, что впечатляет его в игре нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
«Что меня впечатляет в Кросби? То, как он думает об игре. И это в его мозгу, так что вы не можете это скопировать. Он играет в своём собственном темпе. Он действительно контролирует темп игры, когда находится на льду, что трудно сделать. Дело не всегда в его скорости или силе, а просто в том, что он всегда находится в нужных местах», — цитирует Маккиннона theScore.
Маккиннон провёл в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги за «лавин» 38 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 41 результативную передачу. Кросби за 50 завершённых встреч набрал 61 (24+37) результативный балл.
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