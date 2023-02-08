Глава Чешской федерации хоккея рассказал о реакции на возможное возвращение сборной России

Президент Чешской хоккейной федерации Алоиз Гадамчик рассказал о реакции на возможное возвращение сборной России на международные соревнования.

«Во-первых, у нас есть представитель в ИИХФ, вице-президент Петр Бржиза. Он знает об этом больше всего. У нас также есть правительство, которое помогает нам развивать спорт. Мы должны быть едины во мнении. Если бы высшее руководство решило, что россиян допустят до чемпионата мира, нам, наверное, пришлось бы подчиниться. Но я не верю в это. Я не верю, что все страны вдруг изменят свою позицию.

Мы не можем поставить спорт в приоритет, хотя я бы хотел их [россиян] видеть на ЧМ-2024. Более того, они были моим любимым соперником, я чаще всего обыгрывал русских», — цитирует Гадамчика Sport.cz.