Джек Хьюз: Бедард делает то же, что и Макдэвид в НХЛ, он — сумасшедший, особенный талант
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Центрфорвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз рассказал о перспективах Коннора Бедарда в Национальной хоккейной лиге.
«Бедард делает то же, что и Макдэвид в НХЛ. Он — сумасшедший, особенный талант. Я думаю, он сразу станет особенным. В первый сезон, я считаю, он забьёт 30-35 голов. Это только моё мнение», — приводит слова Хьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Хьюз, выбранный под первым номером на драфте НХЛ — 2019, набрал 21 (7+14) очко в 61 игре в первой регулярке за «Дэвилз» в сезоне-2019/2020.
В текущем сезоне 17-летний Бедард набрал 91 (45+46) очко в 38 играх за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Форвард стал победителем МЧМ-2023 со сборной Канады. Бедард стал лучшим бомбардиром турнира с 23 (9+14) очками в семи матчах.
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