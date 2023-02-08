«Айлендерс» не наденут форму в поддержку ЛГБТ на разминку перед игрой с «Ванкувером»
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Как сообщает New York Post, «Нью-Йорк Айлендерс» не наденут форму в поддержку ЛГБТ на разминку перед игрой с «Ванкувером», запланированной в ночь на 10 февраля в 3:30 мск.
В отличие от «Нью-Йорк Рейнджерс», которые выступили с заявлением, «островитяне» никогда не носили радужные майки из-за организационной политики. Также сообщается, что «Айлендерс» не будут использовать радужную ленту на разминке.
Напомним, 28 января 2023 года хоккеисты «Рейнджерс» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на предматчевую разминку с «Вегас Голден Найтс».
Ранее российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2).
Новость по темеРоссийский защитник «Филадельфии» Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ
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