Василий Подколзин забил свой первый гол в сезоне рикошетом от Артемия Панарина

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Ванкувер Кэнакс».



На 37-й минуте матча российский нападающий гостей Василий Подколзин забил свой первый гол в сезоне. Примечательно, что у него это получилось благодаря рикошету от другого российского форварда хозяев Артемия Панарина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На седьмой минуте матча первый гол забил Кри Крайдер. Затем спустя минуту увеличил преимущество Филип Хитил. На 18-й минуте отыграл одну шайбу Конор Гарлэнд. Алекси Лафреньер забил на 27-й минуте.



На момент написания новости счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.