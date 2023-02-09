Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер», у Подколзина один гол

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.



На седьмой минуте матча первый гол забил Кри Крайдер. Затем спустя минуту увеличил преимущество Филип Хитил. На 18-й минуте отыграл одну шайбу Конор Гарлэнд. Алекси Лафреньер забил на 27-й минуте.



На 37-й минуте матча российский нападающий гостей Василий Подколзин забил свой первый гол в сезоне. Примечательно, что у него это получилось благодаря рикошету от другого российского форварда хозяев Артемия Панарина.



На 57-й минуте Мика Зибанеджад забил с передачи Панарина. Элиас Петтерссон установил итоговый счёт на табло на 57-й минуте.