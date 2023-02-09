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Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер», у Подколзина один гол

Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер», у Подколзина один гол
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

На седьмой минуте матча первый гол забил Кри Крайдер. Затем спустя минуту увеличил преимущество Филип Хитил. На 18-й минуте отыграл одну шайбу Конор Гарлэнд. Алекси Лафреньер забил на 27-й минуте.

На 37-й минуте матча российский нападающий гостей Василий Подколзин забил свой первый гол в сезоне. Примечательно, что у него это получилось благодаря рикошету от другого российского форварда хозяев Артемия Панарина.

На 57-й минуте Мика Зибанеджад забил с передачи Панарина. Элиас Петтерссон установил итоговый счёт на табло на 57-й минуте.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2023, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Крайдер (Трочек, Миллер) – 06:53 (5x5)   2:0 Хитил (Какко, Миллер) – 08:31 (5x5)   2:1 Гарланд (Хьюз) – 17:36 (5x5)   3:1 Лафреньер (Труба, Миллер) – 26:23 (5x5)   3:2 Подколзин (Миллер) – 36:06 (5x5)   4:2 Зибанеджад (Труба, Панарин) – 56:05 (5x5)   4:3 Петтерссон (Бовиллье, Хьюз) – 56:16 (5x5)
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