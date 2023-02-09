Крайдер вышел на седьмое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», догнав Мессье

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

На седьмой минуте матча первый гол забил Крис Крайдер, забросивший свою 250-ю шайбу за карьеру в клубе и лиге. Благодаря этому Крайдер вышел на седьмое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», догнав легенду НХЛ Марка Мессье. После того, как американец превзойдёт результат Мессье, ближайшей целью для него будет являться результат Камилля Генри (256).

Клубный рекорд принадлежит Роду Жильберу (406), далее располагаются Жан Рателль (336), Адам Грэйвз (280), Энди Бэтгейт (272) и Вик Хэдфилд (262).