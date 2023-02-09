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Голевой пас Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» переиграть «Даллас»

Голевой пас Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» переиграть «Даллас»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.

В первой двадцатиминутке голов не было. Но на первой же минуте второго периода отличился Джейми Бенн. Спустя пять минут свой гол забил Радек Факса. На 31-й минуте Яни Хаканпяя увеличил преимущество хозяев.

На 39-й минуте Йоэль Эрикссон Эк отыграл одну шайбу. Примечательно ччто одну из голевых передач на свой счёт записал российский нападающий Кирилл Капризов. Роопе Хинц на 58-й минуте установил итоговый счёт на табло.

Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бенн (Джонстон, Линделль) – 20:23 (5x5)   2:0 Факса (Сегин, Марчмент) – 25:40 (5x5)   3:0 Хаканпяя (Хинц, Робертсон) – 30:54 (5x5)   3:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 38:16 (5x4)   4:1 Хинц (Робертсон) – 57:49 (en)
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