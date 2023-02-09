Голевой пас Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» переиграть «Даллас»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.



В первой двадцатиминутке голов не было. Но на первой же минуте второго периода отличился Джейми Бенн. Спустя пять минут свой гол забил Радек Факса. На 31-й минуте Яни Хаканпяя увеличил преимущество хозяев.



На 39-й минуте Йоэль Эрикссон Эк отыграл одну шайбу. Примечательно ччто одну из голевых передач на свой счёт записал российский нападающий Кирилл Капризов. Роопе Хинц на 58-й минуте установил итоговый счёт на табло.

Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.