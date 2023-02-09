Кузьменко сыграл лишь 12 минут с «Рейнджерс», меньше только у двух игроков «Ванкувера»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.
Российский наадающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко провёл на площадке лишь 12 минут, из них минуту и шесть секунд при игре в большинстве. Только Шелдон Дрис и Дакота Джошуа имеют меньшее игровое время во всей команде. Россиянин отметился одним броском по воротам.
Напомним, ранее Кузьменко подписал двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Общая сумма сделки составляет $ 11 млн. В соглашении также прописаны 12 команд, в которые его нельзя обменять. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ.
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