Защитник «Салавата Юлаева»: понимаю, почему в регионах не все любят москвичей

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков ответил на вопрос, является ли Москва одним из лучших городов в мире, и сравнил жизнь в столице с жизнью в Уфе. Хоккеист является уроженцем столицы России и воспитанником ЦСКА. Также Науменков в сезоне-2013/2014 выступал за «Адмирал».

«Что вообще нравится в Уфе и Башкирии москвичу? Наследие, как республика живёт, какие у неё ценности. Все равно люди в республике другие, нежели москвичи. В Москве люди жизнь по-другому видят вообще. Здесь меня поразило, что я иногда сидел с ребятами где-то, обедал. И люди подходят максимально вообще открыто. Ну и понятное дело, что здесь вообще всё близко, без пробок. Если говорить о пробках, то это не они. Замечательная природа, которую надо продолжать ценить. Ещё мы ездили на озёра, водопады. Мне всё это очень сильно понравилось.

Могу ли назвать Москву лучшим или одним из лучших городов мира? Это сто процентов. Когда ещё жил в Москве до всего этого и никуда ещё не уехал – всё что надо было. Любые возможности, в которых ты можешь себя реализовать. Или тебе могут предоставить любые услуги или товары. Вообще всё есть, всё работает всегда. Дворники, муниципальные службы – всё. Там всё на виду и всегда всё делается. Я просто вот был в Италии. И там я мог прийти днём купить что-то поесть, а мне говорят: «Извините, у нас фиеста, мы не работаем». И в аптеке, главное, то же самое. Я говорю: «Как закрыто-то? Мне надо». Нет. Люди по-другому вообще устроены.

Я стереотипный москвич… На самом деле я тоже таких встречаю иногда и понимаю, почему в регионах не все любят москвичей. Иногда такие попадаются. Но описать типичного москвича не знаю как. Тот, который торопится везде. Дальний Восток – это другая немного жизнь и другая Россия? Другая. Начиная от местности. Вот я всё время жил в Москве, а прилетел во Владивосток – там везде горы. Вот вообще везде. Но это как мне показалось. Ветра очень сильные. Климат другой. В плане того, что зимой жёстче. Если там ветра начинают дуть, то, мне кажется, там невозможно ходить, тебя сдувает. Но я полюбил этот город, в нём есть своя замечательная аура. Прекрасный залив, много морепродуктов. Я обожаю рыбу, мой рацион практически полностью из неё состоит. И для меня был кайф, что её там много, она супервкусная, свежая и недорогая», – цитирует Науменкова «Бизнес Online».

В текущем сезоне КХЛ на счету Науменкова 58 матчей, в которых игрок обороны набрал 20 (7+13) очков. Всего в КХЛ 29-летний защитник сыграл 545 матчей и отметился 110 (28+82) набранными очками при показателе полезности «+149».