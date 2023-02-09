«Они почти как братья». Украинский и российский хоккеисты играют за один клуб в Германии

Хоккеисты Даниил Гречихин и Максим Ковтун выступают в одном звене за молодёжный клуб «Бремерхафен» в Германии. 16-летний Максим родом с Украины, а 19-летний Даниил – из России. Оба хоккеиста покинули свои родные страны после начала спецоперации на Украине. Ребята временно поселились в немецкой семье.

«Они как хорошие друзья, почти как братья. Вы просто должны любить их обоих», — цитирует хозяйку дома Катю Харлос Sportschau.de.

Сообщается, что ребята являются лучшими бомбардирами своей команды, набрав 132 очка на двоих.

«У нас одинаковая хоккейная подготовка. Даниил понимает, как я играю», — сказал Максим.

«У нас вообще не было никаких проблем. Мы просто два парня, которым нравится проводить время вместе», — сказал Даниил.