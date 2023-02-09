The Score: Сорокин на 2-м месте в списке главных претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

The Score составил пятёрку главных претендентов на приз «Везина Трофи» — трофей, вручаемый лучшему голкиперу по итогам сезона в НХЛ.

На пятом месте оказался вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос с процентом отражённых бросков 91,8% и 19 победами в 38 матчах.

Четвёртое место занял голкипер «Далласа» Джейк Эттингер с процентом отражённых бросков 92,4% и 22 победами в 36 матчах.

Третье место у Коннора Хеллебайка из «Виннипега» с процентом отражённых бросков 92,3% и 24 победами в 40 матчах.

Второе место занял российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин с процентом отражённых бросков 92,6% и 17 победами в 37 матчах. Коэффициент надёжности составил 2.31.

Главным претендентом на приз считается вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, имеющий лучшие показатели во всех категориях: процент отражённых бросков 93,7%, коэффициент надёжности 1.9 и 26 побед в 31 матче.