The Score: Сорокин на 2-м месте в списке главных претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

The Score составил пятёрку главных претендентов на приз «Везина Трофи» — трофей, вручаемый лучшему голкиперу по итогам сезона в НХЛ.
На пятом месте оказался вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос с процентом отражённых бросков 91,8% и 19 победами в 38 матчах.
Четвёртое место занял голкипер «Далласа» Джейк Эттингер с процентом отражённых бросков 92,4% и 22 победами в 36 матчах.
Третье место у Коннора Хеллебайка из «Виннипега» с процентом отражённых бросков 92,3% и 24 победами в 40 матчах.
Второе место занял российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин с процентом отражённых бросков 92,6% и 17 победами в 37 матчах. Коэффициент надёжности составил 2.31.
Главным претендентом на приз считается вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, имеющий лучшие показатели во всех категориях: процент отражённых бросков 93,7%, коэффициент надёжности 1.9 и 26 побед в 31 матче.
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